Las criptomonedas de oro tokenizado son activos digitales vinculados al valor de mercado del oro físico en tiempo real. Cada token representa una cantidad específica de oro almacenada en reservas seguras y auditadas por la entidad emisora. Ofrecen a los inversores una forma de poseer un activo refugio tradicional con la divisibilidad, la transferibilidad y la liquidez ininterrumpida de la tecnología blockchain.
La inclusión de activos digitales en el sector Oro tokenizado, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.