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Principales tokens de oro tokenizado por capitalización de mercado

Las criptomonedas de oro tokenizado son activos digitales vinculados al valor de mercado del oro físico en tiempo real. Cada token representa una cantidad específica de oro almacenada en reservas seguras y auditadas por la entidad emisora. Ofrecen a los inversores una forma de poseer un activo refugio tradicional con la divisibilidad, la transferibilidad y la liquidez ininterrumpida de la tecnología blockchain.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,387.08
-0.09%
+0.67%
+3.07%
$ 2.68B
$ 143.31
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,400.38
-0.08%
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+3.19%
$ 2.01B
$ 624.57
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.95
-0.37%
+0.00%
+2.99%
$ 336.33M
$ 5.78M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,369.99
+0.09%
+0.00%
+3.23%
$ 119.35M
$ 7.41M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,349.44
0.00%
0.00%
+3.00%
$ 84.84M
$ 3.18
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,386.2
+0.10%
+0.00%
+3.06%
$ 71.29M
$ 407.45K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,402.59
0.00%
+0.01%
+3.63%
$ 13.55M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,358.31
+0.18%
0.00%
+2.88%
$ 10.51M
$ 12.72K
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 143.45
+0.01%
+0.04%
+7.28%
$ 6.33M
$ 77.77K
10
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 140.75
0.00%
+0.00%
+2.89%
$ 3.38M
$ 768.45K
11
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
12
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.07
-0.19%
+0.04%
+32.86%
$ 635.96K
$ 4.08K
13
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,422.46
0.00%
0.00%
+6.20%
$ 618.17K
$ 4.89
14
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.247
-0.05%
+0.32%
+3.59%
--
$ 10.77K
15
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 141.54
-0.09%
+0.53%
+3.15%
--
$ 5.01K

Preguntas frecuentes

¿Qué son exactamente las criptomonedas tokenizadas de oro?
Las criptomonedas de oro tokenizadas son activos digitales estables en los que cada token está directamente vinculado al valor de una cantidad específica de oro físico, y están totalmente respaldadas por lingotes de oro almacenados en bóvedas seguras.
¿Cómo garantizan los emisores que los tokens de oro tokenizados estén totalmente respaldados?
Los emisores de oro tokenizado garantizan su respaldo sometiendo sus reservas de oro físico a auditorías periódicas e independientes realizadas por terceros y publicando la prueba de las reservas de forma transparente en la cadena de bloques.
¿Por qué los traders de criptomonedas utilizan oro tokenizado durante las caídas del mercado?
Los traders de criptomonedas utilizan el oro tokenizado como activo refugio durante los mercados bajistas para protegerse contra la inflación y la extrema volatilidad de las criptomonedas, sin necesidad de convertir sus fondos de nuevo a moneda fiat.
¿Qué ventajas tiene operar oro tokenizado frente a poseer lingotes de oro físico?
El trading de oro tokenizado ofrece una divisibilidad superior, transferibilidad global inmediata, ausencia de costos de almacenamiento personal o seguro, y la posibilidad de obtener rendimientos prestando el oro tokenizado en protocolos DeFi.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Oro tokenizado, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.