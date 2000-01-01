Las criptomonedas de oro tokenizado son activos digitales vinculados al valor de mercado del oro físico en tiempo real. Cada token representa una cantidad específica de oro almacenada en reservas seguras y auditadas por la entidad emisora. Ofrecen a los inversores una forma de poseer un activo refugio tradicional con la divisibilidad, la transferibilidad y la liquidez ininterrumpida de la tecnología blockchain.

Los traders de criptomonedas utilizan el oro tokenizado como activo refugio durante los mercados bajistas para protegerse contra la inflación y la extrema volatilidad de las criptomonedas, sin necesidad de convertir sus fondos de nuevo a moneda fiat.

Los emisores de oro tokenizado garantizan su respaldo sometiendo sus reservas de oro físico a auditorías periódicas e independientes realizadas por terceros y publicando la prueba de las reservas de forma transparente en la cadena de bloques.

Las criptomonedas de oro tokenizadas son activos digitales estables en los que cada token está directamente vinculado al valor de una cantidad específica de oro físico, y están totalmente respaldadas por lingotes de oro almacenados en bóvedas seguras.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Oro tokenizado, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.