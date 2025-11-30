Precio de Digital Gold hoy

El precio actual de Digital Gold (GOLD) hoy es --, con una variación del 3.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOLD a USD es -- por GOLD.

Digital Gold actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,594.84, con un suministro circulante de 1.00B GOLD. Durante las últimas 24 horas, GOLD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOLD experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de +13.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Digital Gold (GOLD)

Cap de mercado $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Digital Gold es de $ 14.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOLD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.59K.