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Principales tokens de Ecosistema Soneium por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Soneium. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,796.09
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.748
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,580
-0.19%
-0.00%
-1.44%
$ 413.58M
$ 11.02K
4
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
0.00%
-0.98%
$ 62.53M
$ 2.58
5
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.087587
-0.21%
+0.02%
+4.38%
$ 56.03M
$ 2.87M
6
$ 0.00469
+0.08%
-1.71%
-2.87%
$ 41.03M
$ 12.19M
7
Startale USD
Startale USD
USDSC
$ 0.999661
-0.03%
0.00%
+0.22%
$ 4.78M
$ 83.16K
8
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01591587
-0.12%
0.00%
+1.23%
$ 2.60M
$ 1.63M
9
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.08
-0.09%
0.00%
-0.18%
$ 1.43M
$ 198.85
10
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.997506
-0.05%
0.00%
0.00%
$ 1.09M
$ 63.47K
11
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.125948
-0.09%
-0.03%
-8.49%
$ 1.02M
$ 257.27
12
Neemo Staked Astar
Neemo Staked Astar
NSASTR
$ 0.00399201
0.00%
--
-0.71%
$ 815.75K
$ 1.10
13
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 794.16K
$ 536.82K
14
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
15
SONE
SONE
SONE
$ 0.999577
-0.04%
0.00%
+0.21%
$ 480.04K
$ 85.44
16
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
SOLVBTC.JUP
$ 62,289
0.00%
--
0.00%
$ 445.75K
$ 291.51
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 1,998.14
-0.20%
--
-0.85%
$ 325.96K
$ 321.40
18
Arcas
Arcas
ARCAS
$ 0.00365259
0.00%
--
+1.49%
$ 253.61K
$ 547.89
19
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148701
0.00%
-0.01%
-10.28%
$ 240.24K
$ 20.04
20
Wrapped stASTR
Wrapped stASTR
WSTASTR
$ 0.00530051
-0.12%
--
-1.54%
$ 227.52K
$ 2.80
21
Bonsai Coin
Bonsai Coin
BONSAICOIN
$ 4.443E-9
0.00%
-4.00%
-7.26%
$ 75.63K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Soneium y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Soneium representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 21 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $13.73B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Soneium con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Soneium rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Soneium están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 21 tokens de Ecosistema Soneium, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WBTC, LINK, SOLVBTC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Soneium. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Soneium?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Soneium es de aproximadamente $13.73B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Soneium, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.