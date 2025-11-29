Precio de Stargate Bridged USDT0 hoy

El precio actual de Stargate Bridged USDT0 (USDT0) hoy es $ 0.999482, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDT0 a USD es $ 0.999482 por USDT0.

Stargate Bridged USDT0 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,591,003, con un suministro circulante de 3.59M USDT0. Durante las últimas 24 horas, USDT0 cotiza entre $ 0.993227 (bajo) y $ 1.005 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.013, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.93476.

En el corto plazo, USDT0 experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Cap de mercado $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Suministro de Circulación 3.59M 3.59M 3.59M Suministro total 3,592,962.295292 3,592,962.295292 3,592,962.295292

La capitalización de mercado actual de Stargate Bridged USDT0 es de $ 3.59M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USDT0 es de 3.59M, con un suministro total de 3592962.295292. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.59M.