¿Cuál es el precio en tiempo real de ClawBank hoy?

El precio en vivo de ClawBank se sitúa en €, con una variación de -3.78% en las últimas 24 horas. Esta cifra se actualiza constantemente para reflejar con precisión las condiciones del mercado global.

¿Cómo es la estructura diaria de precios de $CLAWBANK?

$CLAWBANK ha cotizado entre € y €, lo que ofrece información sobre la fortaleza del precio intradía y posibles zonas de ruptura.

¿Qué nivel de volatilidad está mostrando ClawBank hoy?

El token ha experimentado una volatilidad de --% en el último día, lo que ayuda a los traders a determinar si el mercado es estable o altamente reactivo.

¿En qué zona técnica está cotizando actualmente $CLAWBANK?

El movimiento del precio en relación con máximos y mínimos recientes sugiere que $CLAWBANK muestra un impulso moderado a corto plazo, influenciado por la liquidez y la dirección general del mercado.

¿Cuál es la clasificación y el tamaño general del mercado de ClawBank?

Con una capitalización de mercado de €689512.4518188510000, ClawBank ocupa el puesto #3078, lo que indica una fuerte presencia en el mercado y un gran interés por parte de los inversores.

¿Cuánta actividad comercial ha registrado $CLAWBANK recientemente?

El token generó €-- en volumen de operaciones en las últimas 24 horas, lo que demuestra un activo compromiso por parte de los traders globales.

¿Cómo se compara ClawBank con su máximo histórico (ATH) y su mínimo histórico (ATL)?

Su ATH es de €, mientras que su ATL es de €, lo que proporciona una perspectiva sobre el potencial de precios a largo plazo y las caídas registradas.

¿Qué factores fundamentales influyen en el comportamiento del mercado de $CLAWBANK?

Los factores clave incluyen la oferta circulante (100000000000.0 tokens), el desempeño de la categoría dentro de Base Ecosystem,Neobank,Robinhood Ecosystem y la actividad en cadena en --, todos los cuales moldean la acción del precio del token.