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Principales tokens de Servicio de nombres por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Servicio de nombres. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08884
+0.55%
-2.48%
+2.18%
$ 690.10M
$ 13.43M
2
ENS
ENS
ENS
$ 4.139
-0.79%
-0.88%
-1.66%
$ 167.86M
$ 13.10K
3
Bonfida
Bonfida
FIDA
$ 0.01798
+0.17%
-0.44%
-3.96%
$ 17.79M
$ 3.12M
4
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01124
0.00%
-2.85%
-3.85%
$ 3.37M
$ 4.81M
5
Handshake
Handshake
HNS
$ 0.001988
0.00%
0.00%
+2.79%
$ 1.35M
--
6
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00043378
-0.19%
+0.17%
+0.13%
$ 1.08M
$ 687.54
7
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00339566
-1.30%
-0.00%
-14.25%
$ 584.63K
$ 1.20K
8
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
9
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.085E-5
-0.10%
+0.30%
+3.22%
$ 104.26K
--
10
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0.00065376
0.00%
-0.11%
+6.98%
$ 33.64K
$ 247.13
11
your hood
your hood
UHOOD
$ 1.008E-5
0.00%
+0.80%
-13.25%
$ 9.76K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Servicio de nombres y por qué son populares?
Los tokens de Servicio de nombres representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 11 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $882.51M.
¿Cuál es el token de Servicio de nombres con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Servicio de nombres rastreados en MEXC, UHOOD ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.80% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Servicio de nombres están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 11 tokens de Servicio de nombres, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BDX, ENS, FIDA se encuentra entre los tokens populares de Servicio de nombres. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Servicio de nombres?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Servicio de nombres es de aproximadamente $882.51M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Servicio de nombres, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.