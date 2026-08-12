Precio de Emorya Finance hoy

El precio actual de Emorya Finance (EMR) hoy es $ 0, con una variación del 18.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EMR a USD es $ 0 por EMR.

Emorya Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 140,721, con un suministro circulante de 947.90M EMR. Durante las últimas 24 horas, EMR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04461771, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EMR experimentó un cambio de +0.78% en la última hora y de +23.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.39K.

Información del mercado de Emorya Finance (EMR)

Cap de mercado $ 140.72K$ 140.72K $ 140.72K Volumen (24H) $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Cap. de mercado totalmente diluida $ 148.46K$ 148.46K $ 148.46K Suministro de Circulación 947.90M 947.90M 947.90M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Emorya Finance es de $ 140.72K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.39K. El suministro circulante de EMR es de 947.90M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 148.46K.