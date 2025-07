ITHEUM

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

NombreITHEUM

PuestoNo.2241

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación486,440,336

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.4864%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.7435877424449285,2022-04-30

Precio más bajo0.000836919399514103,2025-06-22

Blockchain públicaEGLD

IntroducciónItheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.