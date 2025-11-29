Precio de XOXNO hoy

El precio actual de XOXNO (XOXNO) hoy es $ 0.0166846, con una variación del 5.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XOXNO a USD es $ 0.0166846 por XOXNO.

XOXNO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,112,364, con un suministro circulante de 66.50M XOXNO. Durante las últimas 24 horas, XOXNO cotiza entre $ 0.01577083 (bajo) y $ 0.01775377 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.291313, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01313278.

En el corto plazo, XOXNO experimentó un cambio de -0.72% en la última hora y de +19.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de XOXNO (XOXNO)

Cap de mercado $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Suministro de Circulación 66.50M 66.50M 66.50M Suministro total 99,950,392.93873744 99,950,392.93873744 99,950,392.93873744

La capitalización de mercado actual de XOXNO es de $ 1.11M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XOXNO es de 66.50M, con un suministro total de 99950392.93873744. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.67M.