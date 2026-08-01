Precio de Wrapped EGLD hoy

El precio actual de Wrapped EGLD (WEGLD) hoy es $ 2.68, con una variación del 0.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WEGLD a USD es $ 2.68 por WEGLD.

Wrapped EGLD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,781,128, con un suministro circulante de 2.16M WEGLD. Durante las últimas 24 horas, WEGLD cotiza entre $ 2.66 (bajo) y $ 2.72 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 827.47, mientras que el mínimo histórico fue $ 2.42.

En el corto plazo, WEGLD experimentó un cambio de -0.34% en la última hora y de -4.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.47K.

Información del mercado de Wrapped EGLD (WEGLD)

Cap de mercado $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Volumen (24H) $ 55.47K$ 55.47K $ 55.47K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Suministro de Circulación 2.16M 2.16M 2.16M Suministro total 2,158,470.0 2,158,470.0 2,158,470.0

La capitalización de mercado actual de Wrapped EGLD es de $ 5.78M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.47K. El suministro circulante de WEGLD es de 2.16M, con un suministro total de 2158470.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.78M.