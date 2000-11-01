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Principales tokens de Ecosistema Mode por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Mode. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00081
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,703.88
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.733
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
+0.01%
-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08872
-0.26%
-1.71%
-2.85%
$ 830.02M
$ 2.58M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,580
-0.19%
-0.00%
-1.44%
$ 413.58M
$ 11.02K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,500
-0.14%
0.00%
-1.46%
$ 189.49M
$ 386.85
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
12
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.67
-0.25%
+0.01%
-1.10%
$ 86.67M
$ 28.68K
13
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,014.9
-0.14%
+0.01%
-1.40%
$ 35.69M
$ 28.71
14
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003464
+0.26%
-0.69%
-0.97%
$ 34.75M
$ 16.24M
15
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
+0.83%
0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 448.26K
16
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.76
0.00%
0.00%
+58.56%
$ 17.47M
$ 69.00K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.303322
-0.27%
-0.03%
+4.33%
$ 16.26M
$ 137.07K
18
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,324.01
-0.14%
--
-1.13%
$ 16.04M
$ 362.36
19
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02524
-0.16%
+0.76%
-1.14%
$ 5.64M
$ 2.38M
20
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.997506
-0.05%
0.00%
0.00%
$ 1.09M
$ 63.47K
21
$ 0.001721
-0.40%
-0.97%
-9.99%
$ 1.05M
$ 53.99M
22
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 794.16K
$ 536.82K
23
Mode
Mode
MODE
$ 4.214E-5
+2.46%
+0.40%
-6.29%
$ 325.92K
--
24
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000092
-4.21%
+18.18%
+51.67%
--
$ 149.78M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Mode y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Mode representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 24 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $100.03B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Mode con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Mode rastreados en MEXC, ION ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 18.18% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Mode están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 24 tokens de Ecosistema Mode, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Mode. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Mode?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Mode es de aproximadamente $100.03B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Mode, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.