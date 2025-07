MODE

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

NombreMODE

PuestoNo.1266

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%0,09

Suministro de circulación2.500.000.009

Suministro máx.0

Suministro total10.000.000.000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.11766770346399462,2024-05-07

Precio más bajo0.000998987259358957,2024-05-07

Blockchain públicaMODE

Sector

Redes sociales

