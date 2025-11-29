Precio de Farcaster Flower hoy

El precio actual de Farcaster Flower (FLOWER) hoy es $ 0.0000198, con una variación del 3.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLOWER a USD es $ 0.0000198 por FLOWER.

Farcaster Flower actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,804.47, con un suministro circulante de 1.00B FLOWER. Durante las últimas 24 horas, FLOWER cotiza entre $ 0.00001978 (bajo) y $ 0.00002061 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00028822, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000901.

En el corto plazo, FLOWER experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +10.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Farcaster Flower (FLOWER)

Cap de mercado $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Farcaster Flower es de $ 19.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLOWER es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.80K.