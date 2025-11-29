Precio de Thank You So Much hoy

El precio actual de Thank You So Much (TYSM) hoy es --, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TYSM a USD es -- por TYSM.

Thank You So Much actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 135,967, con un suministro circulante de 84.62B TYSM. Durante las últimas 24 horas, TYSM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TYSM experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +86.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Thank You So Much (TYSM)

Cap de mercado $ 135.97K$ 135.97K $ 135.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 160.68K$ 160.68K $ 160.68K Suministro de Circulación 84.62B 84.62B 84.62B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Thank You So Much es de $ 135.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TYSM es de 84.62B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 160.68K.