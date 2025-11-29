Precio de likes hoy

El precio actual de likes (LIKES) hoy es --, con una variación del 4.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIKES a USD es -- por LIKES.

likes actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 274,758, con un suministro circulante de 68.00B LIKES. Durante las últimas 24 horas, LIKES cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LIKES experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de -4.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de likes (LIKES)

Cap de mercado $ 274.76K$ 274.76K $ 274.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 404.05K$ 404.05K $ 404.05K Suministro de Circulación 68.00B 68.00B 68.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de likes es de $ 274.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LIKES es de 68.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 404.05K.