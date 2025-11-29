Precio de Nomina hoy

El precio actual de Nomina (NOM) hoy es $ 0.01162, con una variación del 3.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOM a USD es $ 0.01162 por NOM.

Nomina actualmente está en el puesto #574 por capitalización de mercado en $ 33.70M, con un suministro circulante de 2.90B NOM. Durante las últimas 24 horas, NOM cotiza entre $ 0.0115 (bajo) y $ 0.01215 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.061215281682652715, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.006899363039322475.

En el corto plazo, NOM experimentó un cambio de +0.43% en la última hora y de +3.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 112.86K.

Información del mercado de Nomina (NOM)

Puesto No.574 Cap de mercado $ 33.70M$ 33.70M $ 33.70M Volumen (24H) $ 112.86K$ 112.86K $ 112.86K Cap. de mercado totalmente diluida $ 87.15M$ 87.15M $ 87.15M Suministro de Circulación 2.90B 2.90B 2.90B Suministro máx. 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 Suministro total 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 Tasa de circulación 38.66% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Nomina es de $ 33.70M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 112.86K. El suministro circulante de NOM es de 2.90B, con un suministro total de 7500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 87.15M.