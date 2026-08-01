Precio de The Audit Oracle hoy

El precio actual de The Audit Oracle (AUDIT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AUDIT a USD es $ 0 por AUDIT.

The Audit Oracle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,963, con un suministro circulante de 407.37M AUDIT. Durante las últimas 24 horas, AUDIT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AUDIT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.12.

Información del mercado de The Audit Oracle (AUDIT)

Cap de mercado $ 68.96K$ 68.96K $ 68.96K Volumen (24H) $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 Cap. de mercado totalmente diluida $ 169.29K$ 169.29K $ 169.29K Suministro de Circulación 407.37M 407.37M 407.37M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de The Audit Oracle es de $ 68.96K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.12. El suministro circulante de AUDIT es de 407.37M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 169.29K.