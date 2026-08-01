Precio de x402guard hoy

El precio actual de x402guard (X40G) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de X40G a USD es $ 0 por X40G.

x402guard actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,092, con un suministro circulante de 624.16M X40G. Durante las últimas 24 horas, X40G cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00246414, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, X40G experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de x402guard (X40G)

Cap de mercado $ 34.09K$ 34.09K $ 34.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 54.62K$ 54.62K $ 54.62K Suministro de Circulación 624.16M 624.16M 624.16M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de x402guard es de $ 34.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de X40G es de 624.16M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 54.62K.