Precio de CAD Digital hoy

El precio actual de CAD Digital (CADD) hoy es $ 0.716065, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CADD a USD es $ 0.716065 por CADD.

CAD Digital actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 855,683, con un suministro circulante de 1.19M CADD. Durante las últimas 24 horas, CADD cotiza entre $ 0.714161 (bajo) y $ 0.718118 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.720142, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.709213.

En el corto plazo, CADD experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -0.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.33K.

Información del mercado de CAD Digital (CADD)

Cap de mercado $ 855.68K$ 855.68K $ 855.68K Volumen (24H) $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K Cap. de mercado totalmente diluida $ 855.68K$ 855.68K $ 855.68K Suministro de Circulación 1.19M 1.19M 1.19M Suministro total 1,194,986.5 1,194,986.5 1,194,986.5

La capitalización de mercado actual de CAD Digital es de $ 855.68K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.33K. El suministro circulante de CADD es de 1.19M, con un suministro total de 1194986.5. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 855.68K.