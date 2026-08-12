Precio de bunnyOS hoy

El precio actual de bunnyOS (OS) hoy es $ 0, con una variación del 3.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OS a USD es $ 0 por OS.

bunnyOS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 149,379, con un suministro circulante de 1.00B OS. Durante las últimas 24 horas, OS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00114871, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OS experimentó un cambio de +0.80% en la última hora y de -20.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.94K.

Información del mercado de bunnyOS (OS)

Cap de mercado $ 149.38K$ 149.38K $ 149.38K Volumen (24H) $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 149.38K$ 149.38K $ 149.38K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de bunnyOS es de $ 149.38K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.94K. El suministro circulante de OS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 149.38K.