Precio de BuilderScout hoy

El precio actual de BuilderScout (SCOUT) hoy es $ 0, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCOUT a USD es $ 0 por SCOUT.

BuilderScout actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,080, con un suministro circulante de 100.00B SCOUT. Durante las últimas 24 horas, SCOUT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SCOUT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -5.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BuilderScout (SCOUT)

Cap de mercado $ 30.08K$ 30.08K $ 30.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.08K$ 30.08K $ 30.08K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BuilderScout es de $ 30.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCOUT es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.08K.