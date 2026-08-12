Precio de Build4 hoy

El precio actual de Build4 (B4) hoy es $ 0, con una variación del 4.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de B4 a USD es $ 0 por B4.

Build4 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,731.42, con un suministro circulante de 403.38M B4. Durante las últimas 24 horas, B4 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0018319, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, B4 experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +4.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Build4 (B4)

Cap de mercado $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.52K$ 36.52K $ 36.52K Suministro de Circulación 403.38M 403.38M 403.38M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Build4 es de $ 14.73K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de B4 es de 403.38M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.52K.