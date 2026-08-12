Precio de BubbleFlap hoy

El precio actual de BubbleFlap (BFLAP) hoy es $ 0, con una variación del 0.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BFLAP a USD es $ 0 por BFLAP.

BubbleFlap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,975.51, con un suministro circulante de 904.83M BFLAP. Durante las últimas 24 horas, BFLAP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BFLAP experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +1.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BubbleFlap (BFLAP)

Cap de mercado $ 12.98K$ 12.98K $ 12.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.98K$ 12.98K $ 12.98K Suministro de Circulación 904.83M 904.83M 904.83M Suministro total 904,826,526.4124035 904,826,526.4124035 904,826,526.4124035

La capitalización de mercado actual de BubbleFlap es de $ 12.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BFLAP es de 904.83M, con un suministro total de 904826526.4124035. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.98K.