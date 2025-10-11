Información del precio (USD) de Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Rango de precios en 24 horas: $ 200.41 $ 200.41 $ 200.41 24H Mín $ 254.56 $ 254.56 $ 254.56 24H Máx 24H Mín $ 200.41$ 200.41 $ 200.41 24H Máx $ 254.56$ 254.56 $ 254.56 Máximo Histórico $ 347.66$ 347.66 $ 347.66 Precio más bajo $ 106.8$ 106.8 $ 106.8 Cambio de Precio (1H) +0.02% Cambio de Precio (1D) -18.78% Cambio de Precio (7D) -21.02% Cambio de Precio (7D) -21.02%

El precio en tiempo real de Bonk Staked SOL (BONKSOL) es de $205.41. Durante las últimas 24 horas, BONKSOL se ha operado entre un mínimo de $ 200.41 y un máximo de $ 254.56, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BONKSOL es de $ 347.66, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 106.8.

En términos de rendimiento a corto plazo, BONKSOL ha cambiado en un +0.02% en la última hora, -18.78% en 24 horas y -21.02% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Cap de mercado $ 35.18M$ 35.18M $ 35.18M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.18M$ 35.18M $ 35.18M Suministro de Circulación 171.26K 171.26K 171.26K Suministro total 171,263.16288183 171,263.16288183 171,263.16288183

La capitalización de mercado actual de Bonk Staked SOL es de $ 35.18M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BONKSOL es de 171.26K, con un suministro total de 171263.16288183. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.18M.