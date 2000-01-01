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Principales tokens de SOL en staking líquido por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: SOL en staking líquido. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.8
-0.05%
+0.01%
+3.20%
$ 782.29M
$ 454.52K
2
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.5
-0.22%
+0.00%
+3.13%
$ 759.76M
$ 9.22M
3
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 80.89
-0.01%
+0.00%
+3.24%
$ 400.80M
$ 34.71
4
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 91.52
-0.17%
+0.00%
+3.14%
$ 394.02M
$ 408.04K
5
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 92.07
-0.01%
+0.00%
+3.26%
$ 213.86M
$ 182.56
6
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 106.35
-0.19%
+0.00%
+3.22%
$ 179.75M
$ 412.82K
7
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.84
-0.10%
-0.00%
+3.34%
$ 155.36M
$ 239.23K
8
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 83.1
-0.11%
+0.00%
+3.27%
$ 124.74M
$ 243.21K
9
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.87
-0.18%
+0.00%
+2.94%
$ 105.08M
$ 1.55K
10
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.78
-0.09%
+0.00%
+3.21%
$ 103.14M
$ 698.65K
11
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.74
-0.11%
+0.01%
+3.39%
$ 94.20M
$ 831.31K
12
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 99.75
-0.08%
+0.00%
+3.28%
$ 70.09M
$ 99.26K
13
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.81
-0.08%
+0.00%
+3.11%
$ 68.96M
$ 80.53K
14
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 83.27
0.00%
+0.00%
+3.29%
$ 64.67M
$ 7.91
15
Hylo Staked SOL
Hylo Staked SOL
HYLOSOL
$ 81.41
-0.17%
+0.00%
+3.18%
$ 14.28M
$ 49.07K
16
Bonk Staked SOL
Bonk Staked SOL
BONKSOL
$ 90.89
-0.12%
+0.00%
+3.20%
$ 10.56M
$ 1.28K
17
Lido Staked SOL
Lido Staked SOL
STSOL
$ 98.57
-0.18%
+0.01%
+3.05%
$ 10.46M
$ 28.34K
18
Bitget Staked SOL
Bitget Staked SOL
BGSOL
$ 88.88
-0.13%
+0.00%
+3.23%
$ 7.74M
$ 74.89K
19
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.68
-0.14%
+0.00%
+3.32%
$ 7.36M
$ 6.98K
20
Stronghold Staked SOL
Stronghold Staked SOL
STRONGSOL
$ 90.97
-0.01%
0.00%
+3.05%
$ 3.25M
$ 316.34
21
Lantern Staked SOL
Lantern Staked SOL
LANTERNSOL
$ 93.76
-0.14%
+0.00%
+3.23%
$ 1.69M
$ 639.53
22
Synatra Staked SOL
Synatra Staked SOL
YSOL
$ 144.32
0.00%
--
+2.40%
$ 1.08M
$ 432.97
23
Hubra staked SOL
Hubra staked SOL
RASOL
$ 86.17
0.00%
--
0.00%
$ 677.26K
$ 316.59
24
Edgevana Staked SOL
Edgevana Staked SOL
EDGESOL
$ 98.41
-0.02%
+0.00%
+3.20%
$ 318.13K
$ 118.59
25
Liquid Staked SOL
Liquid Staked SOL
LSSOL
$ 79.98
0.00%
-0.01%
+3.23%
$ 154.03K
$ 80.63
26
Power Staked SOL
Power Staked SOL
PWRSOL
$ 88.36
0.00%
--
0.00%
$ 65.39K
$ 4.83
27
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOL
MXSOL
$ 81.82
-0.12%
+0.66%
+3.06%
--
$ 664.33

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de SOL en staking líquido y por qué son populares?
Los tokens de SOL en staking líquido representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 27 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $3.57B.
¿Cuál es el token de SOL en staking líquido con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de SOL en staking líquido rastreados en MEXC, MXSOL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.66% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de SOL en staking líquido están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 27 tokens de SOL en staking líquido, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BNSOL, JITOSOL, DZSOL se encuentra entre los tokens populares de SOL en staking líquido. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría SOL en staking líquido?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría SOL en staking líquido es de aproximadamente $3.57B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector SOL en staking líquido, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.