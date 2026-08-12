Precio de Bogecoin hoy

El precio actual de Bogecoin (BOGE) hoy es $ 0, con una variación del 20.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOGE a USD es $ 0 por BOGE.

Bogecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 619,820, con un suministro circulante de 1000.00M BOGE. Durante las últimas 24 horas, BOGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00118507, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOGE experimentó un cambio de +1.23% en la última hora y de -16.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 34.13K.

Información del mercado de Bogecoin (BOGE)

Cap de mercado $ 619.82K$ 619.82K $ 619.82K Volumen (24H) $ 34.13K$ 34.13K $ 34.13K Cap. de mercado totalmente diluida $ 619.82K$ 619.82K $ 619.82K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,996,340.863329 999,996,340.863329 999,996,340.863329

La capitalización de mercado actual de Bogecoin es de $ 619.82K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 34.13K. El suministro circulante de BOGE es de 1000.00M, con un suministro total de 999996340.863329. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 619.82K.