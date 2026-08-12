Precio de Boardwalk hoy

El precio actual de Boardwalk (BWLK) hoy es $ 0.332652, con una variación del 1.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BWLK a USD es $ 0.332652 por BWLK.

Boardwalk actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 994,554, con un suministro circulante de 2.99M BWLK. Durante las últimas 24 horas, BWLK cotiza entre $ 0.322828 (bajo) y $ 0.33278 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.356127, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.259596.

En el corto plazo, BWLK experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.12.

Información del mercado de Boardwalk (BWLK)

Cap de mercado $ 994.55K$ 994.55K $ 994.55K Volumen (24H) $ 11.12$ 11.12 $ 11.12 Cap. de mercado totalmente diluida $ 994.55K$ 994.55K $ 994.55K Suministro de Circulación 2.99M 2.99M 2.99M Suministro total 2,989,776.30864319 2,989,776.30864319 2,989,776.30864319

La capitalización de mercado actual de Boardwalk es de $ 994.55K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.12. El suministro circulante de BWLK es de 2.99M, con un suministro total de 2989776.30864319. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 994.55K.