Precio de BNBOFLEGENDS hoy

El precio actual de BNBOFLEGENDS (BOL) hoy es $ 0, con una variación del 1.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOL a USD es $ 0 por BOL.

BNBOFLEGENDS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 136,488, con un suministro circulante de 912.55M BOL. Durante las últimas 24 horas, BOL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00108371, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 28.93.

Información del mercado de BNBOFLEGENDS (BOL)

Cap de mercado $ 136.49K$ 136.49K $ 136.49K Volumen (24H) $ 28.93$ 28.93 $ 28.93 Cap. de mercado totalmente diluida $ 136.49K$ 136.49K $ 136.49K Suministro de Circulación 912.55M 912.55M 912.55M Suministro total 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236

La capitalización de mercado actual de BNBOFLEGENDS es de $ 136.49K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 28.93. El suministro circulante de BOL es de 912.55M, con un suministro total de 912545878.4009236. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 136.49K.