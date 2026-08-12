Precio de BNBEE hoy

El precio actual de BNBEE (BEE) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEE a USD es $ 0 por BEE.

BNBEE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 122,903, con un suministro circulante de 1.00B BEE. Durante las últimas 24 horas, BEE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00415301, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BEE experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.18.

Información del mercado de BNBEE (BEE)

Cap de mercado $ 122.90K$ 122.90K $ 122.90K Volumen (24H) $ 3.18$ 3.18 $ 3.18 Cap. de mercado totalmente diluida $ 122.90K$ 122.90K $ 122.90K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BNBEE es de $ 122.90K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.18. El suministro circulante de BEE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 122.90K.