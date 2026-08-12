Precio de BNB MEME SZN hoy

El precio actual de BNB MEME SZN (SZN) hoy es $ 0, con una variación del 7.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SZN a USD es $ 0 por SZN.

BNB MEME SZN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 129,744, con un suministro circulante de 1.00B SZN. Durante las últimas 24 horas, SZN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03666863, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SZN experimentó un cambio de +1.20% en la última hora y de +10.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 27.20K.

Información del mercado de BNB MEME SZN (SZN)

Cap de mercado $ 129.74K$ 129.74K $ 129.74K Volumen (24H) $ 27.20K$ 27.20K $ 27.20K Cap. de mercado totalmente diluida $ 129.74K$ 129.74K $ 129.74K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BNB MEME SZN es de $ 129.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 27.20K. El suministro circulante de SZN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 129.74K.