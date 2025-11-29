Precio de BNB Frog Inu hoy

El precio actual de BNB Frog Inu (BNBFROG) hoy es $ 0.0, con una variación del 11.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNBFROG a USD es $ 0.0 por BNBFROG.

BNB Frog Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,610,779, con un suministro circulante de 8,519,880,230,176.20T BNBFROG. Durante las últimas 24 horas, BNBFROG cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0.

En el corto plazo, BNBFROG experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +247.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BNB Frog Inu (BNBFROG)

Cap de mercado $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Suministro de Circulación 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Suministro total 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

La capitalización de mercado actual de BNB Frog Inu es de $ 1.61M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BNBFROG es de 8,519,880,230,176.20T, con un suministro total de 9.2599401150881e+24. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.75M.