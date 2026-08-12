Precio de Bitget Wrapped BTC hoy

El precio actual de Bitget Wrapped BTC (BGBTC) hoy es $ 63,785, con una variación del 0.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BGBTC a USD es $ 63,785 por BGBTC.

Bitget Wrapped BTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,006,968, con un suministro circulante de 784.00 BGBTC. Durante las últimas 24 horas, BGBTC cotiza entre $ 63,175 (bajo) y $ 64,441 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 82,700, mientras que el mínimo histórico fue $ 58,296.

En el corto plazo, BGBTC experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -0.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 63.72K.

Información del mercado de Bitget Wrapped BTC (BGBTC)

Cap de mercado $ 50.01M$ 50.01M $ 50.01M Volumen (24H) $ 63.72K$ 63.72K $ 63.72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.01M$ 50.01M $ 50.01M Suministro de Circulación 784.00 784.00 784.00 Suministro total 784.0 784.0 784.0

La capitalización de mercado actual de Bitget Wrapped BTC es de $ 50.01M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 63.72K. El suministro circulante de BGBTC es de 784.00, con un suministro total de 784.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.01M.