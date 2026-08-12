Precio de Binance Cat hoy

El precio actual de Binance Cat (POSEIDON) hoy es $ 0, con una variación del 2.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POSEIDON a USD es $ 0 por POSEIDON.

Binance Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 57,176, con un suministro circulante de 1.00B POSEIDON. Durante las últimas 24 horas, POSEIDON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0060739, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POSEIDON experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +3.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Binance Cat (POSEIDON)

Cap de mercado $ 57.18K$ 57.18K $ 57.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 57.18K$ 57.18K $ 57.18K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Binance Cat es de $ 57.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POSEIDON es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.18K.