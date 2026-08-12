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El precio actual de Binance Cat hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de POSEIDON es 57,176 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de POSEIDON a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Binance Cat hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de POSEIDON es 57,176 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de POSEIDON a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Binance Cat (POSEIDON)

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Precio en vivo de 1 POSEIDON en USD:

$0.00005734
$0.00005734$0.00005734
+2.40%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Binance Cat (POSEIDON)
Última actualización de la página: 2026-08-12 13:16:09 (UTC+8)

Precio de Binance Cat hoy

El precio actual de Binance Cat (POSEIDON) hoy es $ 0, con una variación del 2.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POSEIDON a USD es $ 0 por POSEIDON.

Binance Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 57,176, con un suministro circulante de 1.00B POSEIDON. Durante las últimas 24 horas, POSEIDON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0060739, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POSEIDON experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +3.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Binance Cat (POSEIDON)

$ 57.18K
$ 57.18K$ 57.18K

--
----

$ 57.18K
$ 57.18K$ 57.18K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Binance Cat es de $ 57.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POSEIDON es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.18K.

Historial de precios de Binance Cat USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
24H Mín
$ 0
$ 0$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0060739
$ 0.0060739$ 0.0060739

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+2.12%

+3.96%

+3.96%

Historial de precios de Binance Cat (POSEIDON) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Binance Cat a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Binance Cat a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Binance Cat a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Binance Cat a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0+2.12%
30 Días$ 0-3.71%
60 Días$ 0-28.90%
90 Días$ 0--

Predicción de precios para Binance Cat

Predicción del precio de Binance Cat (POSEIDON) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de POSEIDON en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Binance Cat (POSEIDON) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Binance Cat podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Binance Cat en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de POSEIDON para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Binance Cat.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Binance Cat(POSEIDON)

Sitio web oficial

Categoría :

BNB Chain EcosystemCat-ThemedMeme

Acerca de Binance Cat

¿Cuál es el precio actual de Binance Cat?

Binance Cat cotiza a €, lo que refleja un movimiento de precios del 2.11% en las últimas 24 horas.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de POSEIDON?

Con una capitalización de mercado de €48657.6443319120000, POSEIDON ocupa el puesto #6768 a nivel mundial, lo que demuestra su presencia en el panorama de las criptomonedas.

¿Cuánto volumen de operaciones genera Binance Cat diariamente?

Registró un volumen de €-- en las últimas 24 horas, lo que indica un fuerte interés entre los traders y condiciones de liquidez profundas.

¿Cuál es la oferta circulante de POSEIDON?

Hay 1000000000.0 tokens en circulación en el mercado abierto.

¿Cuál es el rango de precios en las últimas 24 horas?

Binance Cat fluctuó entre € y €, lo que refleja la volatilidad diaria.

¿Cómo se compara Binance Cat con su máximo histórico (ATH)?

Su máximo histórico es de €0.00516898114431930000, lo que sirve como referencia para evaluar su potencial a largo plazo.

¿Cuáles son los fundamentales a largo plazo que influyen en POSEIDON?

Los fundamentales incluyen la mecánica de la oferta, las tendencias de adopción dentro de la categoría BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed y el impulso de desarrollo en la red --.

¿Cómo se comporta POSEIDON bajo diferentes condiciones de mercado?

Durante períodos de alto volumen, la liquidez mejora y los spreads se estrechan. En períodos de bajo volumen, las oscilaciones de precios pueden volverse más erráticas debido a la menor profundidad del mercado.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Binance Cat

Última actualización de la página: 2026-08-12 13:16:09 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Binance Cat (POSEIDON)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Binance Cat

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AurumX

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$0.11579
$0.11579$0.11579

-33.75%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004469
$0.0004469$0.0004469

+68.64%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00725
$0.00725$0.00725

+61.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3.2996
$3.2996$3.2996

+36.34%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.0126
$0.0126$0.0126

+20.00%

UPCX

UPCX

UPC

$0.1595
$0.1595$0.1595

+18.06%

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