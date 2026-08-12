Precio de Bejibun hoy

El precio actual de Bejibun (BJBN) hoy es $ 0, con una variación del 1.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BJBN a USD es $ 0 por BJBN.

Bejibun actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,168.39, con un suministro circulante de 999.07M BJBN. Durante las últimas 24 horas, BJBN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BJBN experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -14.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bejibun (BJBN)

Cap de mercado $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K Suministro de Circulación 999.07M 999.07M 999.07M Suministro total 999,067,191.56417 999,067,191.56417 999,067,191.56417

La capitalización de mercado actual de Bejibun es de $ 15.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BJBN es de 999.07M, con un suministro total de 999067191.56417. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.17K.