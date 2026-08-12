Precio de BearifiedCo hoy

El precio actual de BearifiedCo (BEARCO) hoy es $ 0, con una variación del 2.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEARCO a USD es $ 0 por BEARCO.

BearifiedCo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,038.73, con un suministro circulante de 999.86M BEARCO. Durante las últimas 24 horas, BEARCO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BEARCO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BearifiedCo (BEARCO)

Cap de mercado $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Suministro de Circulación 999.86M 999.86M 999.86M Suministro total 999,858,597.040789 999,858,597.040789 999,858,597.040789

La capitalización de mercado actual de BearifiedCo es de $ 11.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BEARCO es de 999.86M, con un suministro total de 999858597.040789. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.04K.