Precio de BatCat hoy

El precio actual de BatCat (BATCAT) hoy es $ 0, con una variación del 36.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BATCAT a USD es $ 0 por BATCAT.

BatCat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 39,415, con un suministro circulante de 999.98M BATCAT. Durante las últimas 24 horas, BATCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BATCAT experimentó un cambio de -0.55% en la última hora y de -58.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BatCat (BATCAT)

Cap de mercado $ 39.42K$ 39.42K $ 39.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 39.42K$ 39.42K $ 39.42K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,977,279.406589 999,977,279.406589 999,977,279.406589

La capitalización de mercado actual de BatCat es de $ 39.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BATCAT es de 999.98M, con un suministro total de 999977279.406589. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 39.42K.