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El precio actual de BatCat hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de BATCAT es 39,415 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BATCAT a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de BatCat hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de BATCAT es 39,415 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BATCAT a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de BatCat (BATCAT)

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$0.00004032
$0.00004032$0.00004032
-38.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de BatCat (BATCAT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 13:06:33 (UTC+8)

Precio de BatCat hoy

El precio actual de BatCat (BATCAT) hoy es $ 0, con una variación del 36.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BATCAT a USD es $ 0 por BATCAT.

BatCat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 39,415, con un suministro circulante de 999.98M BATCAT. Durante las últimas 24 horas, BATCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BATCAT experimentó un cambio de -0.55% en la última hora y de -58.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BatCat (BATCAT)

$ 39.42K
$ 39.42K$ 39.42K

--
----

$ 39.42K
$ 39.42K$ 39.42K

999.98M
999.98M 999.98M

999,977,279.406589
999,977,279.406589 999,977,279.406589

La capitalización de mercado actual de BatCat es de $ 39.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BATCAT es de 999.98M, con un suministro total de 999977279.406589. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 39.42K.

Historial de precios de BatCat USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
24H Mín
$ 0
$ 0$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-36.73%

-58.92%

-58.92%

Historial de precios de BatCat (BATCAT) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de BatCat a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de BatCat a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de BatCat a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de BatCat a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0-36.73%
30 Días$ 0-75.89%
60 Días$ 0--
90 Días$ 0--

Predicción de precios para BatCat

Predicción del precio de BatCat (BATCAT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BATCAT en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de BatCat (BATCAT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de BatCat podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará BatCat en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BATCAT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de BatCat.

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Recurso BatCat(BATCAT)

Sitio web oficial

Categoría :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Acerca de BatCat

¿Cuál es el precio actual de BatCat?

BatCat tiene un precio de €, con una variación de -36.73% en el último día.

¿Qué tan rápido está creciendo la comunidad de BATCAT?

Actualmente hay -- titulares, y un aumento en este número suele indicar una mayor adopción, comunidades en expansión y una participación más amplia en la red.

¿Cómo afecta la demanda el precio de BatCat?

La demanda se ve influenciada por casos de uso, condiciones del mercado, sentimiento de los inversores y su rol en el sector Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Una mayor demanda puede acelerar la movilización del precio durante períodos de alto volumen de operaciones.

¿Cuál es el volumen de operaciones de BATCAT hoy?

Ha generado un volumen de operaciones de €--, lo que demuestra una participación activa y una liquidez saludable en el mercado.

¿Cómo se compara BATCAT con su desempeño histórico?

Su máximo histórico (ATH) es de € y su mínimo histórico (ATL) es de €, lo que ofrece contexto sobre sus ciclos de desempeño pasados.

¿Cuántos tokens están en circulación?

Hay 999977279.406589 tokens en circulación, lo que influye en la disponibilidad, la capitalización de mercado y la valoración a largo plazo.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre BatCat

Última actualización de la página: 2026-08-12 13:06:33 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para BatCat (BATCAT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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$0.01419$0.01419

-23.08%

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$0.11563$0.11563

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TOFU Story

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$0.0004598$0.0004598

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TradingRazor

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$0.00704$0.00704

+56.44%

ZKcandy

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$3.2234
$3.2234$3.2234

+33.19%

Aether Network

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AET

$0.0128
$0.0128$0.0128

+21.90%

UPCX

UPCX

UPC

$0.1632
$0.1632$0.1632

+20.79%

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