Precio de Based Froc hoy

El precio actual de Based Froc (FROC) hoy es $ 0, con una variación del 1.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FROC a USD es $ 0 por FROC.

Based Froc actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 94,720, con un suministro circulante de 100.00B FROC. Durante las últimas 24 horas, FROC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FROC experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Based Froc (FROC)

Cap de mercado $ 94.72K$ 94.72K $ 94.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 94.72K$ 94.72K $ 94.72K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Based Froc es de $ 94.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FROC es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 94.72K.