Precio de BakerySwap hoy

El precio actual de BakerySwap (BAKE) hoy es $ 0, con una variación del 3.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAKE a USD es $ 0 por BAKE.

BakerySwap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 218,399, con un suministro circulante de 288.71M BAKE. Durante las últimas 24 horas, BAKE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8.38, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BAKE experimentó un cambio de -0.54% en la última hora y de +4.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 344.51.

Información del mercado de BakerySwap (BAKE)

Cap de mercado $ 218.40K$ 218.40K $ 218.40K Volumen (24H) $ 344.51$ 344.51 $ 344.51 Cap. de mercado totalmente diluida $ 553.39K$ 553.39K $ 553.39K Suministro de Circulación 288.71M 288.71M 288.71M Suministro total 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824

La capitalización de mercado actual de BakerySwap es de $ 218.40K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 344.51. El suministro circulante de BAKE es de 288.71M, con un suministro total de 289770065.5184824. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 553.39K.