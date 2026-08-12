Precio de Bad Rudi hoy

El precio actual de Bad Rudi (BADRUDI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BADRUDI a USD es $ 0 por BADRUDI.

Bad Rudi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,946.97, con un suministro circulante de 999.93M BADRUDI. Durante las últimas 24 horas, BADRUDI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00160826, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BADRUDI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bad Rudi (BADRUDI)

Cap de mercado $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro total 999,927,120.355567 999,927,120.355567 999,927,120.355567

La capitalización de mercado actual de Bad Rudi es de $ 13.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BADRUDI es de 999.93M, con un suministro total de 999927120.355567. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.95K.