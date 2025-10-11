Información del precio (USD) de Baby BFT (BBFT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00202487 $ 0.00202487 $ 0.00202487 24H Mín $ 0.00748666 $ 0.00748666 $ 0.00748666 24H Máx 24H Mín $ 0.00202487$ 0.00202487 $ 0.00202487 24H Máx $ 0.00748666$ 0.00748666 $ 0.00748666 Máximo Histórico $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -23.66% Cambio de Precio (1D) -69.44% Cambio de Precio (7D) -54.00% Cambio de Precio (7D) -54.00%

El precio en tiempo real de Baby BFT (BBFT) es de $0.00202487. Durante las últimas 24 horas, BBFT se ha operado entre un mínimo de $ 0.00202487 y un máximo de $ 0.00748666, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BBFT es de $ 0.00794105, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BBFT ha cambiado en un -23.66% en la última hora, -69.44% en 24 horas y -54.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Baby BFT (BBFT)

Cap de mercado $ 8.10M$ 8.10M $ 8.10M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.25M$ 20.25M $ 20.25M Suministro de Circulación 4.00B 4.00B 4.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Baby BFT es de $ 8.10M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BBFT es de 4.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.25M.