Precio de aZen hoy

El precio actual de aZen (AZEN) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AZEN a USD es $ 0 por AZEN.

aZen actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,202,390, con un suministro circulante de 2.43B AZEN. Durante las últimas 24 horas, AZEN cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00324177, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AZEN experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 39.26.

Información del mercado de aZen (AZEN)

Cap de mercado $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volumen (24H) $ 39.26$ 39.26 $ 39.26 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Suministro de Circulación 2.43B 2.43B 2.43B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de aZen es de $ 1.20M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 39.26. El suministro circulante de AZEN es de 2.43B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.94M.