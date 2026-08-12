Precio de Axis hoy

El precio actual de Axis (MAXIS) hoy es $ 0, con una variación del 18.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAXIS a USD es $ 0 por MAXIS.

Axis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 73,434, con un suministro circulante de 999.97M MAXIS. Durante las últimas 24 horas, MAXIS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAXIS experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +1.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Axis (MAXIS)

Cap de mercado $ 73.43K$ 73.43K $ 73.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 73.43K$ 73.43K $ 73.43K Suministro de Circulación 999.97M 999.97M 999.97M Suministro total 999,965,590.11417 999,965,590.11417 999,965,590.11417

La capitalización de mercado actual de Axis es de $ 73.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAXIS es de 999.97M, con un suministro total de 999965590.11417. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 73.43K.