Precio de ARTFI hoy

El precio actual de ARTFI (ARTFI) hoy es $ 0, con una variación del 1.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARTFI a USD es $ 0 por ARTFI.

ARTFI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 98,295, con un suministro circulante de 130.37M ARTFI. Durante las últimas 24 horas, ARTFI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03891979, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ARTFI experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +9.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 32.79K.

Información del mercado de ARTFI (ARTFI)

Cap de mercado $ 98.30K$ 98.30K $ 98.30K Volumen (24H) $ 32.79K$ 32.79K $ 32.79K Cap. de mercado totalmente diluida $ 753.98K$ 753.98K $ 753.98K Suministro de Circulación 130.37M 130.37M 130.37M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ARTFI es de $ 98.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 32.79K. El suministro circulante de ARTFI es de 130.37M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 753.98K.