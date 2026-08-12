Precio de ApeBond hoy

El precio actual de ApeBond (ABOND) hoy es $ 0, con una variación del 1.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ABOND a USD es $ 0 por ABOND.

ApeBond actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 157,936, con un suministro circulante de 380.97M ABOND. Durante las últimas 24 horas, ABOND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.054057, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ABOND experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de +6.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 23.47.

Información del mercado de ApeBond (ABOND)

Cap de mercado $ 157.94K$ 157.94K $ 157.94K Volumen (24H) $ 23.47$ 23.47 $ 23.47 Cap. de mercado totalmente diluida $ 156.42K$ 156.42K $ 156.42K Suministro de Circulación 380.97M 380.97M 380.97M Suministro total 350,376,485.79242575 350,376,485.79242575 350,376,485.79242575

La capitalización de mercado actual de ApeBond es de $ 157.94K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 23.47. El suministro circulante de ABOND es de 380.97M, con un suministro total de 350376485.79242575. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 156.42K.