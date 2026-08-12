Precio de ANDY ETH hoy

El precio actual de ANDY ETH (ANDY) hoy es $ 0, con una variación del 1.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANDY a USD es $ 0 por ANDY.

ANDY ETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,162,004, con un suministro circulante de 1.00T ANDY. Durante las últimas 24 horas, ANDY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ANDY experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de -11.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ANDY ETH (ANDY)

Cap de mercado $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Suministro de Circulación 1.00T 1.00T 1.00T Suministro total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ANDY ETH es de $ 5.16M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ANDY es de 1.00T, con un suministro total de 1000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.16M.