Precio de Alpha hoy

El precio actual de Alpha (ALPHA) hoy es $ 0, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALPHA a USD es $ 0 por ALPHA.

Alpha actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 172,096, con un suministro circulante de 794.01M ALPHA. Durante las últimas 24 horas, ALPHA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.216, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ALPHA experimentó un cambio de -0.89% en la última hora y de +2.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.18K.

Información del mercado de Alpha (ALPHA)

Cap de mercado $ 172.10K$ 172.10K $ 172.10K Volumen (24H) $ 56.18K$ 56.18K $ 56.18K Cap. de mercado totalmente diluida $ 172.10K$ 172.10K $ 172.10K Suministro de Circulación 794.01M 794.01M 794.01M Suministro total 794,013,867.468671 794,013,867.468671 794,013,867.468671

La capitalización de mercado actual de Alpha es de $ 172.10K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.18K. El suministro circulante de ALPHA es de 794.01M, con un suministro total de 794013867.468671. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 172.10K.