Precio de aixCB by Virtuals hoy

El precio actual de aixCB by Virtuals (AIXCB) hoy es $ 0, con una variación del 3.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIXCB a USD es $ 0 por AIXCB.

aixCB by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 58,809, con un suministro circulante de 993.51M AIXCB. Durante las últimas 24 horas, AIXCB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.113304, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIXCB experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de -2.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de aixCB by Virtuals (AIXCB)

Cap de mercado $ 58.81K$ 58.81K $ 58.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 58.81K$ 58.81K $ 58.81K Suministro de Circulación 993.51M 993.51M 993.51M Suministro total 993,506,898.7058917 993,506,898.7058917 993,506,898.7058917

La capitalización de mercado actual de aixCB by Virtuals es de $ 58.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIXCB es de 993.51M, con un suministro total de 993506898.7058917. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 58.81K.