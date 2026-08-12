Precio de XEFFY hoy

El precio actual de XEFFY (XEF) hoy es € 0.0063978, con una variación del 1.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XEF a EUR es € 0.0063978 por XEF.

XEFFY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- XEF. Durante las últimas 24 horas, XEF cotiza entre € 0.0063641 (bajo) y € 0.0067994 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, XEF experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de -3.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 175.58K.

Información del mercado de XEFFY (XEF)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 175.58K€ 175.58K € 175.58K Cap. de mercado totalmente diluida € 38.39M€ 38.39M € 38.39M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Blockchain pública XPHERE

La capitalización de mercado actual de XEFFY es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 175.58K. El suministro circulante de XEF es de --, con un suministro total de 6000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 38.39M.