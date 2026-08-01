Precio de AixPlay hoy

El precio actual de AixPlay (AIXPLAY) hoy es € 0.000109, con una variación del 0.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIXPLAY a EUR es € 0.000109 por AIXPLAY.

AixPlay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AIXPLAY. Durante las últimas 24 horas, AIXPLAY cotiza entre € 0.0001053 (bajo) y € 0.0001109 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AIXPLAY experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -4.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 190.65K.

Información del mercado de AixPlay (AIXPLAY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 190.65K€ 190.65K € 190.65K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.05M€ 2.05M € 2.05M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 18,827,566,155 18,827,566,155 18,827,566,155 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de AixPlay es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 190.65K. El suministro circulante de AIXPLAY es de --, con un suministro total de 18827566155. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.05M.