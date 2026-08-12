Precio de AIT Protocol hoy

El precio actual de AIT Protocol (AIT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIT a USD es $ 0 por AIT.

AIT Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 65,419, con un suministro circulante de 296.27M AIT. Durante las últimas 24 horas, AIT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.2, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 126.18.

Información del mercado de AIT Protocol (AIT)

Cap de mercado $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K Volumen (24H) $ 126.18$ 126.18 $ 126.18 Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K Suministro de Circulación 296.27M 296.27M 296.27M Suministro total 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314

La capitalización de mercado actual de AIT Protocol es de $ 65.42K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 126.18. El suministro circulante de AIT es de 296.27M, con un suministro total de 297593502.8253314. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.42K.